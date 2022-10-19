Son dakika haber! Brezilya polisinin kurtarma köpeği, sosyal medya yıldızı oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Brezilya polisinin kurtarma köpeği, sosyal medya yıldızı oldu

19.10.2022 17:05

Son dakika haberleri... Brezilya'da bir polis karakolunun yakınında aç ve yaralı bir halde bulunan ve bir polis tarafından sahiplenilen köpek, sosyal medya fenomeni oldu.

Brezilya'da bir polis karakolunun yakınında aç ve yaralı bir halde bulunan ve bir polis tarafından sahiplenilen köpek, sosyal medya fenomeni oldu. Polis merkezinin maskotu haline gelen ve kurtarma köpeği olan 'Onbaşı Oliveira'nın Instagram hesabı 117 bin takipçiye ulaştı.

Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde polis karakolunun yakınında memur Cristiano Oliveira tarafından 2019'da yaralı ve aç bir şekilde bulunan köpek, sosyal medya fenomeni oldu. Onbaşı Oliveira adı verilen köpeğin polis merkezinin maskotu olduğu ve polislerin yanında devriye gezdiği belirtildi. Brezilya'da sosyal medya fenomenine dönüşen köpeğin Instagram hesabını 117 bin kişi takip ediyor. Köpeğin birçok fotoğrafının ve videosunun paylaşıldığı sosyal medya hesabını yöneten polis memuru Cristiano Oliveira, basına verdiği röportajda üç gün fotoğraf veya video yayınlamadığı zaman takipçilerin köpeği merak ettiğini ifade etti.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber! Brezilya polisinin kurtarma köpeği, sosyal medya yıldızı oldu - Son Dakika

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