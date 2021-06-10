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Brezilya polisinin partisi gündem oldu! 18 yaşına giren "azılı hırsız" için doğum günü partisi düzenlediler - Son Dakika

Brezilya polisinin partisi gündem oldu! 18 yaşına giren "azılı hırsız" için doğum günü partisi düzenlediler

10.06.2021 10:42

Brezilya'da çekilen görüntü sosyal medyada olay oldu. Polisinin yasalar gereği 18 yaşından küçük kimseyi tutuklayamadığı için "azılı bir hırsızı" 18 yaşına girdiği gün operasyonla yakalayıp doğum günü partisi yaptığı görüntüler paylaşım rekorları kırıyor.

Sosyal medya Brezilya polisinin doğum günü partisini konuşuyor. 18 yaşından küçükleri tutuklamaları hukuken yasak olan polis ekiplerinin, araba teybi çalmakla suçlanan "azılı bir hırsızı" 18 yaşına girdiği gün operasyonla yakalayıp doğum günü partisi yaptığı görüntüler büyük ses getirdi.

YAŞADIĞI TEDİRGİNLİK DAVRANIŞLARINA DA YANSIDI

Videoda, pastasını kendi elleriyle kesen gencin polis ekiplerine ikram ettiği ve polislerin de söyledikleri şarkılarla hırsızlık yaparken yakalanan gencin doğum gününü kutladıkları görülüyor. Gencin yaşadığı tedirginliğin davranışlarına yansıdığı da gözlerden kaçmıyor.

GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Öte yandan polislerin düzenlediği doğum günü partisi sonrasında 18 yaşına giren hırsızla ilgili gerekli işlemleri başlattıkları öğrenildi.

Brezilya polisinin partisi gündem oldu! 18 yaşına giren azılı hırsız için doğum günü partisi düzenlediler

Doğum Günü Partisi, Sosyal Medya, Brezilya, Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya polisinin partisi gündem oldu! 18 yaşına giren 'azılı hırsız' için doğum günü partisi düzenlediler - Son Dakika Dünya


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