Brezilya: Rio Karnavalı'na hazırlıklar "arınma töreni"yle başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilya: Rio Karnavalı'na hazırlıklar 'arınma töreni'yle başladı - Son Dakika Dünya

Brezilya: Rio Karnavalı'na hazırlıklar "arınma töreni"yle başladı

6 saat önce

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti dünyaca önlü samba karnavalı öncesi renkli sokak partilerine ve çeşitli dans etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti dünyaca önlü samba karnavalı öncesi renkli sokak partilerine ve çeşitli dans etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Afro-Brezilyalıların dinleri olan Umbanda ve Candomble'in kutsama töreniydi. View on euronews

Brezilya: Rio Karnavalı'na hazırlıklar arınma töreni yle başladı

Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:57 
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