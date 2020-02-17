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Brezilya: Rio Karnavalı'na hazırlıklar "arınma töreni"yle başladı
6 saat önce
Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti dünyaca önlü samba karnavalı öncesi renkli sokak partilerine ve çeşitli dans etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti dünyaca önlü samba karnavalı öncesi renkli sokak partilerine ve çeşitli dans etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Afro-Brezilyalıların dinleri olan Umbanda ve Candomble'in kutsama töreniydi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:57
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