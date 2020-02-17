Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti dünyaca önlü samba karnavalı öncesi renkli sokak partilerine ve çeşitli dans etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Afro-Brezilyalıların dinleri olan Umbanda ve Candomble'in kutsama töreniydi. View on euronews