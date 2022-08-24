Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Çelik Kongresi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Çelik Kongresi'nin açılışına katıldı

24.08.2022 08:19

Brezilya Sao Paulo'da Çelik Kongresi'nin açılış töreni düzenlendi.

Brezilya Sao Paulo'da Çelik Kongresi'nin açılış töreni düzenlendi. Törene Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da katıldı.

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Kaynak: AA

Sao Paulo, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Çelik Kongresi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Çelik Kongresi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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