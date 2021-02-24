Brezilya şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı

Ünlü kadınların hayranlarına cinsel içerikli video ve fotoğraf sattıkları internet sitesi OnlyFans, Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırdığı sırada çekilen videoya ait ekran görüntülerini paylaştı.

"DÖVMEMİ TEKRAR YAPTIRIYORDUM"

Kolombiyalı şarkıcı J Balvin ile yaptığı düeti 545 milyon kişi tarafından izlenen ve kısa sürede adını dünyaya duyuran Anitta'nın sızan görüntüleri sonrası hayranları şoke oldu. Olay yaratan görüntüler sonrası konuşan şarkıcı, görüntülerin başka bir anlamı olmadığını belirterek, "Dövmemi tekrar yaptırıyordum.'' dedi.

OLAYIN DETAYINI ANLATMAK İÇİN PARA İSTEDİ

Açıklamasında ayrıca şakayla karışık dövme yaptırmak isteyenleri de uyaran Brezilyalı şarkıcı hayranlarına, "Tüm hikayeyi öğrenmek istiyorsanız, bunun için para vermek zorundasınız." dedi. İnstagram'da 51 milyon takipçiye sahip Anitta, OnlyFans'ta iki hafta öce hesap açmış, 55 paylaşım yapmıştı. Şarkıcı her paylaşımı için hayranlarından 4.99 dolar alıyor.