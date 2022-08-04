Atmosfere giren göktaşı Brezilya'da geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika
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Atmosfere giren göktaşı Brezilya'da geceyi gündüze çevirdi

04.08.2022 23:45

Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirdi.

Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirdi.

Dün gece Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirirken, göktaşı Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinden görüldü. Göktaşı çevredeki güvenlik ve gözetleme kameraları tarafından kaydedildi. Brezilya Asteroid İzleme Ağı, göktaşının saçtığı güçlü parlamanın parçalanmasının uzun sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Uzmanlar, göktaşının parçalarının düştüğü noktaları belirlemeye çalışıyor. Göktaşının parçalarının Sao Paulo'da Aguai, Mogi Mirim ya da Minas Gerais'te Poços de Caldas şehirlerinden birine düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

(Serkan Bayar - İHA)

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Kaynak: İHA

Minas Gerais, Sao Paulo, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atmosfere giren göktaşı Brezilya'da geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atmosfere giren göktaşı Brezilya'da geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika
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