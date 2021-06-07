Brezilya Sularında Yarı Karbon Emisyonlu Petrol Üretilecek - Son Dakika

ExxonMobil, Equinor ve Petrogal Brasil, Brezilya açıklarından emisyon salımını yarı yarıya azaltarak petrol üretimi için 8 milyar dolar yatırım yapacaklar.

Norveçli enerji şirketi Equinor, ABDli enerji şirketi ExxonMobil ve Brezilyalı Petrogal Brasil şirketleri ile Brezilya'daki derin su petrol sahası Bacalhau'nun geliştirilmesine 8 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı.

Geliştirme çalışmaları sahada bulunan bir yüzer üretim, depolama ve boşaltma birimi (FPSO) ve ona bağlı 19 denizaltı kuyusunu kapsıyor. FPSO günde 220 bin varil üretim ve 2 milyon varil depolama kapasitesine sahip olacak. Petrol birimden tankerlere boşaltılacak ve Faz 1'den gelen gaz rezervuara yeniden enjekte edilecek.

Açıklamaya göre, ilk aşama (Faz 1) çalışmaları kapsamında sahanın bir milyar varilden fazla üretilebilir petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. Üretimin her aşamasında emisyonları azaltmak için önemli çabalar gösterildiği belirtilen açıklamada, saha geliştirme çalışmalarının benzer projelerin yaklaşık yarısı kadar karbon emisyonuna neden olmasının beklendiği ifade edildi.

Equinor'un projeler, sondaj ve tedarikten sorumlu başkan yardımcısı Arne Sigve Nylund, Bacalhau sahasının, uluslararası bir operatör tarafından yapılan ilk yeşil alan geliştirme sahası olduğunu ve Brezilya, Equinor ve ortakları için büyük değer yaratacağını söyledi. Nylund, Bacalhau'nun 35 doların altında bir fiyatla küresel olarak rekabetçi bir proje olduğunu belirtti.

Kaynak: Enerjigünlüğü

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü