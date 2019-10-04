Son Dakika Haberleri: Brezilya Turizm Bakanı'na "seçime hile karıştırma" suçlaması
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Brezilya Turizm Bakanı'na "seçime hile karıştırma" suçlaması

43 dakika önce

SAO Brezilya'da federal polisin, Turizm Bakanı Marcelo Alvaro Antonio'yu "geçen yılki genel seçimlere hile karıştırmakla" suçladığı bildirildi.

Brezilya Turizm Bakanı'na

SAO Brezilya'da federal polisin, Turizm Bakanı Marcelo Alvaro Antonio'yu "geçen yılki genel seçimlere hile karıştırmakla" suçladığı bildirildi.

Federal polis, Minas Gerais eyaletinde, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun partisinin başkanı Antonio'nun, eyaletteki milletvekili adaylarının en az yüzde 30'unun kadın olmasını gerektiren yasayı ihlal ettiğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, partinin aday listesindeki çok sayıda kadının "sahte aday" olduğunu, kendilerine kampanya fonu aktarılmadığını ve tanıtımlarının yapılmadığını ifade etti.

Suçlamanın resmileşerek mahkemeye gönderilmesine, seçim suçlarını araştıran savcılar karar verecek.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan Turizm Bakanı Antonio, listelerde adı geçen kadın adaylardan birisi konuyu gündeme getirdiğinde, kanuna aykırı herhangi bir şey yapmadığını söylemişti.

Brezilya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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