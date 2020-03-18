Brezilya Ulusal Güvenlik Danışmanı Heleno'ya da korona virüsü bulaştı - Son Dakika

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Brezilya Ulusal Güvenlik Danışmanı Heleno'ya da korona virüsü bulaştı
6 saat önce
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Augusto Heleno'ya korona virüsü teşhisi konuldu.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Augusto Heleno'ya korona virüsü teşhisi konuldu.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli General Augusto Heleno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığını belirtti. Evinde karantina altında olan 72 yaşındaki Heleno, kendisine ikinci bir test daha yapılacağını açıkladı. Helono, ateşinin olmadığını ve bir semptom göstermediğini ifade ederek, konuya ilişkin herhangi bir görüşme yapmayacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:19 Kaynak: İHA
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