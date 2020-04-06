Brezilya ve Ekvador'da koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkeleri içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da ölü sayısı 506'ya yükseldi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 506'ya çıkarken, toplam vaka sayısı ise 11 bin 516'ya ulaştı.

Ekvador'da ölü sayısı 191'e yükseldi

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ernesto Carrasco tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 191'e, vaka sayısı ise 3 bin 747'ye yükseldi.