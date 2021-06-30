Brezilya ve Hindistan arasında Covaxin aşı anlaşması askıya alındı - Son Dakika

Brezilya, Hindistanlı ilaç şirketi Bharat Biotech ile yaptığı 20 milyon Covaxin doz alışık anlaşmayı askıya alacağını açıkladı.

Brezilya federal savcıları, Hindistanlı ilaç şirketi Bharat Biotech tarafından geliştirilen Covaxin korona virüs aşısından 20 milyon doz aşı satın alınmasına ilişkin yapılan anlaşmada usulsüzlük şüphesiyle geçen hafta soruşturma başlatmıştı. Sözleşme kapsamında Brezilya Bharat Biotech'ten 324 milyon dolar karşılında 20 milyon aşı dozu alacaktı. Savcılar, doz başına yaklaşık 15 dolarlık fazla fiyat verildiğini savunarak, anlaşmanın Hindistanlı şirkete Amerikan ilaç devi Pfizer'in aşısı için ödenenden daha fazla ödeme yapılmasına neden olacağı ifade edildi.

Brezilya Genel Denetçisi (CGU) bugün yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmanın verilen talimatların ardından Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından askıya alındığını ve bu süreçte anlaşmanın inceleneceğini duyurdu. Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga düzenlediği basın toplantısında, "CGU'nin ilk incelemelere göre sözleşmede herhangi bir usulsüzlük bulunmadı. Ancak teyit etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı sözleşmeyi askıya almayı seçti" ifadelerini kullandı.

-İHA-