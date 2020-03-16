Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına corona virüs nedeniyle ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına corona virüs nedeniyle ara verildi - Son Dakika Spor

Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına corona virüs nedeniyle ara verildi

1 saat önce

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı.

Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına corona virüs nedeniyle ara verildi, System.String[]

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı.


Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ise ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edildi.


Meksika Birinci Futbol Ligi'nin (Liga MX) internet sitesinden yapılan duyuruda ise erkeklerde birinci ve ikinci, kadınlarda da birinci ligin, artan sağlık endişeleri sebebiyle askıya alındığı belirtildi.

Futbol Federasyonu, Brezilya, Meksika, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:00 
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