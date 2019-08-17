Brezilya'ya Amazon ormanı cezası: Almanya'nın ardından Norveç de fonları kesti
1 saat önce
Brezilya'nın Amazon ormanlarını 'ağaçsızlaştırma' politikasına tepki gösteren ülkeler Sao Paulo'ya yaptıkları para yardımlarını kesiyor. Almanya'nın ardından 'en büyük bağışçı' ülke Norveç de Amazon Fonu'na aktardığı yıllık 30 milyon euroluk desteği askıya aldı.
Brezilya
'nın Amazon
ormanlarını 'ağaçsızlaştırma' politikasına tepki gösteren ülkeler Sao Paulo
'ya yaptıkları para yardımlarını kesiyor. Almanya
'nın ardından 'en büyük bağışçı' ülke Norveç
de Amazon Fonu'na aktardığı yıllık 30 milyon euroluk desteği askıya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48
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