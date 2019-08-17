Son Dakika Haberleri: Brezilya'ya Amazon ormanı cezası: Almanya'nın ardından Norveç de fonları kesti
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Brezilya'ya Amazon ormanı cezası: Almanya'nın ardından Norveç de fonları kesti

1 saat önce

Brezilya'nın Amazon ormanlarını 'ağaçsızlaştırma' politikasına tepki gösteren ülkeler Sao Paulo'ya yaptıkları para yardımlarını kesiyor. Almanya'nın ardından 'en büyük bağışçı' ülke Norveç de Amazon Fonu'na aktardığı yıllık 30 milyon euroluk desteği askıya aldı.

Brezilya'ya Amazon ormanı cezası: Almanya'nın ardından Norveç de fonları kesti, System.String[]
Brezilya'nın Amazon ormanlarını 'ağaçsızlaştırma' politikasına tepki gösteren ülkeler Sao Paulo'ya yaptıkları para yardımlarını kesiyor.

Almanya'nın ardından 'en büyük bağışçı' ülke Norveç de Amazon Fonu'na aktardığı yıllık 30 milyon euroluk desteği askıya aldı.
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Brezilya, Almanya, Norveç, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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