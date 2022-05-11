Melikgazi Belediyesi sporcularının olimpiyat başarısı gururlandırdı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Tekvando Kulübü sporcuları Türkan Teke ve Yasin Çimen'in, 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmaları sevindirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında poomse dalında Türkan Teke 2 olimpiyat üçüncülüğü, müsabaka dalında Yasin Çimen de olimpiyat üçüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, genç sporcuların başarılarıyla mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yasin Çimen ve Türkan Teke kızımız büyük bir başarıya imza attı. Azmettiler, çabaladılar, gayret ettiler. Aynı zamanda da bundan sonraki süreç için yeni sporculara örnek oluyorlar. Bizleri her zaman olduğu gibi şimdi de gururlandırdılar. Bu başarıları sürekli hale getirmek ve en yukarıda tutabilmek adına çalışmalarımızı var gücümle sürdürmeliyiz. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bir kez daha sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu belirtmek isterim."

Teke ve Çimen de desteklerinden dolayı Palancıoğlu'na teşekkür etti.