Melikgazi Belediyesi sporcularının olimpiyat başarısı gururlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Belediyesi sporcularının olimpiyat başarısı gururlandırdı

11.05.2022 12:16
Melikgazi Belediyesi sporcularının olimpiyat başarısı gururlandırdı

Melikgazi Belediyesi Tekvando Kulübü sporcuları Türkan Teke ve Yasin Çimen'in, 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmaları sevindirdi.

Melikgazi Belediyesi Tekvando Kulübü sporcuları Türkan Teke ve Yasin Çimen'in, 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmaları sevindirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında poomse dalında Türkan Teke 2 olimpiyat üçüncülüğü, müsabaka dalında Yasin Çimen de olimpiyat üçüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, genç sporcuların başarılarıyla mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yasin Çimen ve Türkan Teke kızımız büyük bir başarıya imza attı. Azmettiler, çabaladılar, gayret ettiler. Aynı zamanda da bundan sonraki süreç için yeni sporculara örnek oluyorlar. Bizleri her zaman olduğu gibi şimdi de gururlandırdılar. Bu başarıları sürekli hale getirmek ve en yukarıda tutabilmek adına çalışmalarımızı var gücümle sürdürmeliyiz. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bir kez daha sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu belirtmek isterim."

Teke ve Çimen de desteklerinden dolayı Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Melikgazi Belediyesi sporcularının olimpiyat başarısı gururlandırdı
Melikgazi Belediyesi sporcularının olimpiyat başarısı gururlandırdı
Melikgazi Belediyesi sporcularının olimpiyat başarısı gururlandırdı
Melikgazi Belediyesi sporcularının olimpiyat başarısı gururlandırdı

YORUMLAR
500
Deaflympics Yaz Olimpiyatlarında Kayserili sporculardan üç madalya Deaflympics Yaz Olimpiyatlarında Kayserili sporculardan üç madalya Toroslar Belediyesi Bocce Takımından bir başarı daha Toroslar Belediyesi Bocce Takımından bir başarı daha

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi sporcularının olimpiyat başarısı gururlandırdı - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi sporcularının olimpiyat başarısı gururlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement