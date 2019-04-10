Brezilya'yı Vuran Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: En Az 10 Kişi Yaşamını Yitirdi
32 dakika önce
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentini pazartesi gününden beri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.
Brezilya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:11 Kaynak: Youtube
'nın Rio de Janeiro kentini pazartesi gününden beri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı…
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