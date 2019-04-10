Son Dakika Haberleri: Brezilya'yı Vuran Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: En Az 10 Kişi Yaşamını Yitirdi

Brezilya'yı Vuran Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: En Az 10 Kişi Yaşamını Yitirdi

32 dakika önce

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentini pazartesi gününden beri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentini pazartesi gününden beri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı…
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:11 Kaynak: Youtube
Brezilya, Genel
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