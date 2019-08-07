Brezilya Yüksek Mahkemesi, Gülen grubu bağlantılı iş adamının Türkiye'ye iadesini reddetti
13 dakika önce
Brezilya Yüksek Mahkemesi, Gülen grubu bağlantılı iş adamının Türkiye'ye iadesini reddetti
Brezilya Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin Gülen grubu bağlantılı olduğu iddiasıyla iadesini istediği Ali Sipahi isimli iş insanının 'Türkiye'de adil şekilde yargılanacağına dair hiçbir garantisi olmadığı' gerekçesiyle söz konusu talebi reddetti.
Yargıç Edson Fachin, "İade edilen kişiye bağımsız bir yargıç tarafından, adil ve tarafsız yargılanma sağlanacağına dair hiçbir güvence yok." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:09
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