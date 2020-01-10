Brezilya Yüksek Mahkemesinden "Hz. İsa" konulu, tepki gören filme izin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brezilya Yüksek Mahkemesinden 'Hz. İsa' konulu, tepki gören filme izin - Son Dakika

Brezilya Yüksek Mahkemesinden "Hz. İsa" konulu, tepki gören filme izin

6 saat önce

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, "Hz. İsa'yı eşcinsel biri gibi gösterdiği" gerekçesiyle tepkilere neden olan Netflix filminin yayından kaldırılması yönündeki alt mahkeme kararını bozdu.

Brezilya Yüksek Mahkemesinden

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, "Hz. İsa'yı eşcinsel biri gibi gösterdiği" gerekçesiyle tepkilere neden olan Netflix filminin yayından kaldırılması yönündeki alt mahkeme kararını bozdu.

BBC'nin haberine göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi, "milyonlarca Katolik'in onurunu kırdığı" gerekçesiyle yapılan şikayet başvurusunu değerlendiren alt mahkemenin, "The First Temptation of Christ" (İsa'nın İlk Günahı) adlı yapımın, internet üzerinden film ve dizi izleme platformu Netflix'ten geçici olarak kaldırılması yönünde verdiği kararı iptal etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Dias Toffoli, "ifade özgürlüğünün demokrasinin temeli olduğunu" belirterek, Netflix'in filmi yayınlamaya devam edebileceğine hükmetti.

Toffoli, "Hiç kimse, bir mizahi hicvin, temelleri 2 bin yıl öncesine dayanan ve Brezilya vatandaşlarının çoğunun inancı olan Hristiyan inancının değerlerini zayıflatma kabiliyeti olduğunu varsayamaz." ifadesini kullandı.

Brezilya'da, Netflix'te söz konusu komedi filminin yayından kaldırılması için başlatılan imza kampanyasına 2 milyon kişi destek vermişti.

Rio de Janeiro yargıcı Benedicto Abicair, önceki gün, bir Katolik örgütünün "milyonlarca Katolik'in onurunu kırdığı" gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, şirketin bu yapımı yayından kaldırmasına hükmetmişti.

Abicair, yapımın üst mahkeme kararını verene kadar yayından çekilmesinin, "sadece Hristiyan toplumu değil, çoğu Hristiyan olan Brezilya toplumu açısından da faydalı olacağını" bildirmişti.

Netflix, kararı temyize götürmüştü.

Filmin yapımcısı Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un Rio'daki merkezi, yapım nedeniyle Noel arifesinde bir grubun molotofkokteylli saldırısına uğramıştı.

46 dakikalık "The First Temptation of Christ" filminde 30. doğum gününde eve dönen Hz. İsa'nın, eşcinsel olduğu ima ediliyor. Filmin yapımcıları, bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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