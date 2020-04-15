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Brezilyalı 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı
6 saat önce
Brezilyalı 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı.
Brezilyalı 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Asker selamıyla taburcu olan eski asker, hastalığın savaştan daha zorlu geçtiğini belirtti. View on euronews
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16.04.2020 01:35:54. #1.13#
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