Brezilyalı efsane Pele'den kötü haber! "Depresyonda" - Son Dakika
Son Dakika Spor Brezilyalı efsane Pele'den kötü haber! 'Depresyonda' - Son Dakika Spor

Brezilyalı efsane Pele'den kötü haber! "Depresyonda"

6 saat önce

"Edinho" lakaplı Edson Cholbi do Nascimento, babası Pele hakkında Brezilya'nın Globo televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı efsane Pele'den kötü haber!

"Edinho" lakaplı Edson Cholbi do Nascimento, babası Pele hakkında Brezilya'nın Globo televizyonuna açıklamalarda bulundu.


Edinho, 79 yaşındaki babasının son yıllarda birçok sağlık problemi yaşadığını hatırlatarak, "Kalçasından geçirdiği ameliyat nedeniyle çok narin. Sadece yürüteçle adım atabiliyor. Bu da onu bir tür depresyona soktu. Düşünün, o futbolun kralıydı ve daima görkemli bir kişilikti. Şimdi ise yardım almadan yürüyemiyor. Utanıyor, görünmek istemediği için inzivaya çekildi." ifadelerini kullandı.


Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.


Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nın 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.


Brezilya, Pele, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:48 
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