Brezilyalı eğlence düşkünleri bu kez çamur banyosu yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilyalı eğlence düşkünleri bu kez çamur banyosu yaptı - Son Dakika Dünya

Brezilyalı eğlence düşkünleri bu kez çamur banyosu yaptı

6 saat önce

Brezilya'nın Paraty kentindeki geleneksel etkinlikte dans ve eğlence vardı.

Brezilya'nın Paraty kentindeki geleneksel etkinlikte dans ve eğlence vardı.View on euronews

Brezilyalı eğlence düşkünleri bu kez çamur banyosu yaptı

Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:51 
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