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Brezilyalı eğlence düşkünleri bu kez çamur banyosu yaptı
6 saat önce
Brezilya'nın Paraty kentindeki geleneksel etkinlikte dans ve eğlence vardı.
Brezilya'nın Paraty kentindeki geleneksel etkinlikte dans ve eğlence vardı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:51
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