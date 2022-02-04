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SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi - Son Dakika

SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi

04.02.2022 11:04

SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldiAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor'un 1,5 yıllığına anlaştığı Brezilyalı forvet Luiz Adriano (34), Antalya'ya geldi.

SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor'un 1,5 yıllığına anlaştığı Brezilyalı forvet Luiz Adriano (34), Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve transfer döneminde kadrosuna takviyelerde bulunan Fraport TAV Antalyaspor'un 1,5 yıllığına anlaştığı Luiz Adriano, Antalya'ya geldi. Deneyimli forvet oyuncusu dün saat 21.45 sıralarında Antalya Havalimanına iniş yaptı. Brezilya'dan İstanbul aktarmalı gelen forvet oyuncuya, havalimanı içerisinde kulüp için klip çekimi yapıldı. Antalyaspor atkısı takan tecrübeli oyuncu CIP kapısından çıktıktan sonra konaklayacağı otele gitti.

Kariyerine Brezilya ekibi Internacional'da başlayan Luiz Adriano, Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını giydi. Kariyerinde 491 maça çıkan Luiz Adriano, 194 gol 69 asiste imza attı.

SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi
SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi
SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi
SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi
SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi
SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi
SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi
SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi
SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi
SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi
SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi

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Spor Toto Süper Lig, Luiz Adriano, Antalyaspor, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Brezilyalı forvet Luiz Adriano, Antalya'ya geldi - Son Dakika


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