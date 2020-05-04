Brezilyalı foto muhabirden Bolsonaro'ya açık mektup: Yerli halkları Covid-19'dan kurtarın

Brezilyalı dünyaca ünlü foto muhabir Sebastiao Salgado, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya Amazonlar'daki yerlileri koronavirüs salgınından kurtarmak için acil önlem çağrısı yapan, Brad Pitt ve Madonna gibi ünlülerin de imzasının bulunduğu açık mektup gönderdi.



Şimdiye kadar en az 50 bin imzanın atıldığı çevrim içi imza kampanyasıyla desteklenen mektupta, "Covid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Brezilya'nın yerli halklarının hayattı ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldı" ifadeleri kullanıldı.