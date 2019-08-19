Son Dakika Haberleri: Brezilyalı futbolcu Coutinho, Bayern Münih'te
Son Dakika Spor Haber

Brezilyalı futbolcu Coutinho, Bayern Münih'te

2 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Bayern Münih, Barcelona'dan Brezilyalı milli futbolcu Philippe Coutinho'yu renklerine bağladı.

Brezilyalı futbolcu Coutinho, Bayern Münih'te, System.String[]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Bayern Münih, Barcelona'dan Brezilyalı milli futbolcu Philippe Coutinho'yu renklerine bağladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki Coutinho'nun dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzaladığı belirtildi.

Brezilyalı milli futbolcunun 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Barcelona'dan kiralandığı aktarılan açıklamada, Bayern Münih'in oyuncuyu satın alma opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Coutinho ile uzun süreden beri ilgilendiklerini belirterek transferin gerçekleşmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Brezilya'da Vasco da Gama'nın ardından İtalya'nın Inter ve İspanya'nın Espanyol takımlarında forma giyen Coutinho, 2013-2018 yıllarında İngiltere'nin Liverpool ekibinde oynadı.
2018'in Ocak ayında Barcelona'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, bu sezon Bayern Münih formasını giyecek.
Philippe Coutinho, Bayern Münih, Barcelona, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayern Münih, Coutinho transferini açıkladı
Gelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı! İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı Muğlaspor'a tahsis edilen otobüste yer alan kaplama istifa getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 14:01:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilyalı futbolcu Coutinho, Bayern Münih'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]