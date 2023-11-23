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Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor

Bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves için savcılık 9 yıl hapis cezası talep ediyor.

Brezilyalı futbolcu Dani Alves\'in 9 yıl hapsi isteniyor
23.11.2023 - 20:53,  Güncelleme: 21:09
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Barcelona'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Daniel Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor.

9 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İspanya'daki eğlence merkezinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'tan bu yana cezaevinde tutulan Brezilyalı futbolcu Dani Alves için savcılık 9 yıl hapis cezası talep etti.

Cinsel saldırı suçuyla yargılanan Dani Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti. Alves'in manken eşi Joana Sanz da cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.

Cinsel saldırı suçuyla yargılanan Dani Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Dani Alves, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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