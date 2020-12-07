Brezilyalı futbolcu Hulk, Şanghay SIPG'den ayrıldı - Son Dakika

Brezilyalı futbolcu Hulk, Şanghay SIPG'den ayrıldı

07.12.2020 19:15
Brezilyalı futbolcu Hulk, Şanghay SIPG'den ayrıldı, System.String[]

Brezilyalı futbolcu Hulk, Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG'den ayrıldığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcu Hulk, Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG'den ayrıldığını açıkladı.

Şanghay SIPG ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek 34 yaşındaki forvet oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübün taraftarları, yönetimi ve oyuncularına teşekkür etti.

Şanghay SIPG'nin 2016 yazında 55,8 milyon avro karşılığında transfer ettiği Hulk, 145 maçta 76 gol kaydetti.

Daha önce Porto ve Zenit kulüplerinde top koşturan Hulk, Brezilya Milli Takımı formasını ise 48 kez giydi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Brezilyalı futbolcu Hulk, Şanghay SIPG'den ayrıldı - Son Dakika Spor


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