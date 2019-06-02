Brezilyalı futbolcu Neymar'a tecavüz suçlaması
49 dakika önce
Paris Saint Germain'da oynayan Brezilyalı futbolcu Neymar cinsel taciz ile suçlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:08
Brezilyalı futbolcu Neymar Fransa
'nın başkenti Paris
'te bir kadına tecavüz etmekle suçlandı. Neymar ise suçlamaları bir 'tuzak' olarak niteledi.
Brezilya'nın Sao Paulo
kentinde bir kadın, polise başvurarak Neymar'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair suç duyurusunda bulundu. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kadın yaptığı başvuruda, "Neymar ile Instagram
üzerinden tanıştık ve 'Paris'te buluşmak istediğini' söyledi. Buluştuğumuzda alkollü ve agresifti. Rızam dışında cinsel saldırıya uğradım." ifadelerini kullandı.
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