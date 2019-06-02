Son Dakika Haberleri: Brezilyalı futbolcu Neymar'a tecavüz suçlaması
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Brezilyalı futbolcu Neymar'a tecavüz suçlaması

49 dakika önce

Paris Saint Germain'da oynayan Brezilyalı futbolcu Neymar cinsel taciz ile suçlanıyor

Brezilyalı futbolcu Neymar'a tecavüz suçlaması, System.String[]
Brezilyalı futbolcu Neymar Fransa'nın başkenti Paris'te bir kadına tecavüz etmekle suçlandı. Neymar ise suçlamaları bir 'tuzak' olarak niteledi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir kadın, polise başvurarak Neymar'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair suç duyurusunda bulundu. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kadın yaptığı başvuruda, "Neymar ile Instagram üzerinden tanıştık ve 'Paris'te buluşmak istediğini' söyledi. Buluştuğumuzda alkollü ve agresifti. Rızam dışında cinsel saldırıya uğradım." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:08 
Dünya
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