Brezilyalı futbolcu Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor - Son Dakika

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor

19.12.2020 17:53
Brezilyalı futbolcu Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle yeni yıla kadar forma giyemeyecek.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle yeni yıla kadar forma giyemeyecek.

PSG Kulübü, sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen ve tedavisi süren 28 yaşındaki Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Neymar, geçen hafta ligde Olympique Lyon'a 1-0 kaybettikleri maçın uzatma dakikalarında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmaya çıkan Neymar, 9 gole imza attı.

Paris Saint Germain, Ligue 1, Futbol, Neymar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Brezilyalı futbolcu Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor - Son Dakika Spor


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