Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi - Son Dakika

Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi

14.12.2020 19:05
Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi, System.String[]

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Talisca, Vincent Aboubakar ile çekilmiş bir fotoğrafını "Yakında birlikteyiz" notuyla ve kartal emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı siyah beyazlı kulübe geri döneceği yönünde yorumlandı.

Kariyerini Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca, Instagram hesabından eski kulübü Beşiktaş ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve ortaya koyduğu futbolla kendisine hayran bırakan Brezilyalı futbolcu, ilginç bir karara imza atarak Çin'e gitmişti.

Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi

"YAKINDA BİRLİKTEYİZ"

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar ile çekilmiş bir fotoğrafını koyan Talisca, "Yakında birlikteyiz" notunu düşerek bir kartal emojisi paylaştı. Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı siyah beyazlı kulübe geri döneceği yönünde yorumlandı.

Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi

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Son Dakika Spor Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi - Son Dakika Spor


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