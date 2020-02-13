Brezilyalı gazeteci Paraguay'da öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brezilyalı gazeteci Paraguay'da öldürüldü - Son Dakika

Brezilyalı gazeteci Paraguay'da öldürüldü

6 saat önce

BUENOS Paraguay'ın Brezilya sınırındaki Pedro Juan Caballero şehrinde yaşayan Brezilyalı gazeteci Lourenço Veras, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

Brezilyalı gazeteci Paraguay'da öldürüldü, System.String[]

BUENOS Paraguay'ın Brezilya sınırındaki Pedro Juan Caballero şehrinde yaşayan Brezilyalı gazeteci Lourenço Veras, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

Paraguay basınında çıkan habere göre, Paraguay ile Brezilya sınırındaki organize suç örgütleri hakkında yayınlar yapan ve bir haber portalının sahibi olan Veras, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Leo adıyla bilinen Veras'a ailesiyle evinin avlusunda akşam yemeği yediği sırada, beyaz bir jipten inen yüzü kapalı kişilerce ateş açıldı. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Veras'ın, kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiği kaydedildi.

Cinayetin arkasında organize suç örgütleri var

Amambay Eyaleti Emniyet Müdürü Ignacio Rodriguez, Veras'ın ölümünden sorumlu kişiler hakkında ellerinde çok sayıda bilgi olduğunu belirterek, "Bazı bilgilere göre, cinayete Veras'ın organize suç örgütleri hakkında yaptığı yayınlar neden oldu. Son zamanlarda (Paraguay-Brezilya) sınırı hakkında çok yayın yapıyordu." şeklinde konuştu.

Rodriguez, Veras'ın yaklaşık 10 yıl önce aldığı tehditler nedeniyle polis korumasına alındığını bildirdi.

Cinayeti soruşturan savcı Marco Amarilla, olayın aydınlatılması için Veras'ın telefonunun ve bilgisayarının incelendiğini açıkladı.

Brezilya, Paraguay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uygur Türkleri'nin koronavirüs endişesi: Toplu yaşam salgın riskini ortaya çıkarıyor
Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı Amerikalı yazar Dean Koontz, koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:58:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilyalı gazeteci Paraguay'da öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]