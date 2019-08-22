Brezilyalı gençlerin slackline tutkusu: Yerden onlarca metre yükseklikte ip üstünde yürüdüler
1 saat önce
Brezilya'da oldukça popüler bir spor olan slackline, (ip üstünde yürüme oyunu) genellikle kumsallarda, parklarda ya da ormanlarda yapılan bir etkinlik. Ancak Sao Paulolu gençler terk edilmiş binalar arasına bağladıkları halatların üzerinde yürüyerek bu sporu adeta ölüme meydan okuyarak yapıyor.
Brezilya'da oldukça popüler bir spor olan slackline, (ip üstünde yürüme oyunu) genellikle kumsallarda, parklarda ya da ormanlarda yapılan bir etkinlik. Ancak Sao Paulolu gençler terk edilmiş binalar arasına bağladıkları halatların üzerinde yürüyerek bu sporu adeta ölüme meydan okuyarak yapıyor
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:42
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