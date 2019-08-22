Son Dakika Haberleri: Brezilyalı gençlerin slackline tutkusu: Yerden onlarca metre yükseklikte ip üstünde yürüdüler
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Brezilyalı gençlerin slackline tutkusu: Yerden onlarca metre yükseklikte ip üstünde yürüdüler

1 saat önce

Brezilya'da oldukça popüler bir spor olan slackline, (ip üstünde yürüme oyunu) genellikle kumsallarda, parklarda ya da ormanlarda yapılan bir etkinlik. Ancak Sao Paulolu gençler terk edilmiş binalar arasına bağladıkları halatların üzerinde yürüyerek bu sporu adeta ölüme meydan okuyarak yapıyor.

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Brezilya'da oldukça popüler bir spor olan slackline, (ip üstünde yürüme oyunu) genellikle kumsallarda, parklarda ya da ormanlarda yapılan bir etkinlik. Ancak Sao Paulolu gençler terk edilmiş binalar arasına bağladıkları halatların üzerinde yürüyerek bu sporu adeta ölüme meydan okuyarak yapıyor

Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:42 
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