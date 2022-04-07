Brezilyalı kadın Sakarya'da Müslüman oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Brezilyalı kadın, Müslüman olarak "Ayşe" ismini aldı.

Adapazarı'nda oturan Fabyola Borges de Freitas, İslamiyet'le ilgili araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdi.

İlçe Müftülüğüne başvuran Freitas için İlçe Müftü Vekili Mustafa Nurgün tarafından ihtida töreni düzenlendi.

İslam diniyle ilgili bilgi verilmesinin ardından şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Freitas, Müslüman oldu.

"Ayşe" ismini alan Freitas, "Allah'ın huzurunda araştırarak, isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim." dedi.

Nurgün, daha sonra Freitas'a Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve ihtida belgesi takdim etti.