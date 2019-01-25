Son Dakika Haberleri: Brezilyalı Kadın Yolcunun Midesinden 115 Kapsül Kokain Çıktı

Brezilyalı Kadın Yolcunun Midesinden 115 Kapsül Kokain Çıktı

3 saat önce

Havayolu ile Brezilya'dan İstanbul'a gelen kadın yolcunun midesinden 115 kapsül içinde kokain ele geçirildi.

Brezilyalı Kadın Yolcunun Midesinden 115 Kapsül Kokain Çıktı, System.String[]
Havayolu ile Brezilya'dan İstanbul'a gelen kadın yolcunun midesinden 115 kapsül içinde kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz Cumartesi günü Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden havayolu ile İstanbul'a gelen A.D.S.L. (40) adlı kadın yolcudan şüphelenerek Atatürk Havalimanı'nda sorguya aldı. Emniyet ekiplerince Brezilyalı yolcunun üzerinde ve valizinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Kadın yolcunun tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis, şüpheliyi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederek röntgen filmini çektirdi. Hastanede röntgen filmi çekilerek kontrol edilen A.D.S.L.'nin 115 kapsül halinde 900 gram kokain yuttuğu belirlendi. Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 Ocak'ta sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Brezilya, İstanbul, 3. Sayfa
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