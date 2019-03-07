Brezilyalı Kadının Ayakabılarının Tabanlarından Kokain Çıktı
2 saat önce
ADANA'ya valiz içindeki ayakkabıların tabanına gizlediği 1 kilo 770 gram kokoin ile havalimanında yakalanan Brezilyalı Maria Dossontos Cristo (41) tutuklandı.
ADANA'ya valiz içindeki ayakkabıların tabanına gizlediği 1 kilo 770 gram kokoin ile havalimanında yakalanan Brezilyalı Maria Dossontos Cristo (41) tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Adana Havalimanı
'nın dış hatlar bölümden ülkeye giriş yapan Brezilyalı Maria Dossontos Cristo'nun durumundan şüphelendi. Ekipler, Cristo'nun kontrol ettiği valizinin içinde ise, 8 çift değişik markalara ait ayakkabı buldu. Hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş paketler halinde 1 kilo 770 gram kokain bulundu. Brezilya'dan Adana'ya Katar
üzerinden geldiği öğrenilen Cristo gözaltına alındı. Sorgulanan Cristo ise, "Uyuşturucuları Adana'ya getirmemi söylediler. Adıma buradaki otelde yer ayırtarak, benimle irtibat kuracaklarını belirttiler" dedi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:21 Kaynak: DHA
24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi
Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti
Torununu Çöpe Atan Anneanne: Üşümesin Diye Poşete Bağladım