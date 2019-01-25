Brezilyalı Kadının Midesinde Kokain Dolu 115 Prezervatif Çıktı

ATATÜRK Havalimanı'nda Brezilyalı kadının midesinde kokain dolu 115 prezervatif çıktı.

ATATÜRK Havalimanı'nda Brezilyalı kadının midesinde kokain dolu 115 prezervatif çıktı. Tutuklanan kadının havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.







İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak'ta Brezilya'nın Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelen bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Brezilya uyruklu 40 yaşındaki A.D.S.L'yi yolcu köprüsünden çıktığı sırada durdurularak evrakları kontrol etti. Ekiplerle birlikte Atatürk Havalimanı'nda bulunan polis noktasına geçen A.D.S.L"nin üstünde ve valizinde arama yapıldı.







KAPSÜL HALİNE GETİRİLMİŞ İÇİ KOKAİN DOLU 115 PREZERVATİF YUTMUŞ







Ekipler yapılan aramada A.D.S.L.'nin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi çekilerek kontrol edilen Brezilya uyruklu kadın A.D.S.L.'nin içinde kokain bulunan kapsül şekline soktuğu 115 prezervatifi yuttuğu belirlendi.



ÇIKARTILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI



Hastanedeki tedavisinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.D.S.L. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Ocak'ta sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. A.D.S.L.'nin havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı. - İstanbul

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Atatürk Havalimanı'nda Brezilyalı Kadının Midesinden Uyuşturucu Dolu 115 Prezervatif Çıktı

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