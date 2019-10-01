Son Dakika Haberleri: Brezilyalı larissa, bisikletle çin'e gidiyor
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Brezilyalı larissa, bisikletle çin'e gidiyor

1 saat önce

BREZİLYALI Larissa Comtanelli (26), bisikletiyle Çin'e giderken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mola verdi.

Brezilyalı larissa, bisikletle çin'e gidiyor, System.String[]
BREZİLYALI Larissa Comtanelli (26), bisikletiyle Çin'e giderken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mola verdi.
Brezilya'dan 5 ay önce bisikleti ile yola çıkan Larissa Comtanelli, Lüleburgaz'a geldi. İlçeye gelmeden Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi sorumlusu Furkan Topçu ile iletişime geçen Comtanelli, 3 gün ilçede kalacağını söyledi. Lüleburgaz'da Topçu tarafından ağırlanan Comtanelli, İstanbul, İzmir ve Kapadokya'yı ziyaret edeceğini belirterek, şartları uygun olması halinde 2 yıl boyunca bisiklet kullanarak Çin'e gitmeyi hedeflediğini blirtti.
Comtonelli bu geziyi, yeni ülkeler, yeni kültürler görmek ve insanları tanımak için  yaptığını söyledi.


- Kırklareli
Çin Halk Cumhuriyeti, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:38 Kaynak: DHA
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