Brezilyalı lider Bolsonaro'dan gazeteciye homofobik yanıt: 'Sende eş cinsel yüzü var' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilyalı lider Bolsonaro'dan gazeteciye homofobik yanıt: 'Sende eş cinsel yüzü var' - Son Dakika Dünya

Brezilyalı lider Bolsonaro'dan gazeteciye homofobik yanıt: 'Sende eş cinsel yüzü var'

6 saat önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro homofobik söylemiyle yeniden tepki çekti. Bolsanaro, oğlu hakkındaki soruşturmalara ilişkin bir soru yönelten gazeteciye "sende eş cinsel yüzü var" sözleriyle yüklendi.

Brezilyalı lider Bolsonaro'dan gazeteciye homofobik yanıt: 'Sende eş cinsel yüzü var', System.String[]

Brezilya'nın kadınlar, etnik azınlık grupları ve eş cinsellere yönelik aşağılayıcı söylemleriyle eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bu kez gazetecileri hedef aldı. Bolsonaro, gazetecilerle düzenli olarak gerçekleştirdiği sabah toplantısı sırasında medyanın kendisini ırkçı ve çevre karşıtı olarak suçladığından, oğluna ve ailesine yönelik ön yargılı tavır tutunduğundan şikayet etti.


Toplantı sırasında giderek daha çok sinirlenen devlet başkanı bir gazeteciye dönerek "Yüzün fena halde bir eş cinsele benziyor ama bu seni eş cinsellikle suçlamak için yeterli bir gerekçe değil" ifadelerini kullandı. Bolsonaro'nun bu sözleri yardımcılarını güldürdü.

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Brezilya, Sabah, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:03 
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