Son Dakika Haberleri: Brezilyalı lider Bolsonaro'yu G-20 zirvesine taşıyan uçakta 39 kilogram kokain bulundu
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Brezilyalı lider Bolsonaro'yu G-20 zirvesine taşıyan uçakta 39 kilogram kokain bulundu

1 saat önce

İspanya polisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Japonya'daki G-20 zirvesine taşıyacak olan askeri uçakta 39 kilogram kokain buldu

Brezilyalı lider Bolsonaro'yu G-20 zirvesine taşıyan uçakta 39 kilogram kokain bulundu, System.String[]
İspanya polisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Japonya'daki G-20 zirvesine taşıyacak olan askeri uçakta 39 kilogram kokain buldu.

İspanya jandarma yetkilileri, İspanya'nın Sevilla ketinde yakıt ikmali için duran Brezilya Hava Kuvvetleri uçağında bir askeri yetkiliye ait 3 ayrı bavulda kokaine rastlandığını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:53 
brezilya, ispanya, kokain, g 20, Dünya
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