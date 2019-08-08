Son Dakika Haberleri: Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında
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Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında

1 saat önce

RIO DE Brezilya'da bir zamanlar ülkenin en zengini olan iş insanı Eike Batista gözaltına alındı.

Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında, System.String[]
RIO DE Brezilya'da bir zamanlar ülkenin en zengini olan iş insanı Eike Batista gözaltına alındı.
Brezilya Federal Polisinden yapılan açıklamaya göre, önceki mahkumiyetleri nedeniyle Rio de Janeiro'da ev hapsinde tutulan Batista, "piyasa manipülasyonu" ve "kara para aklama" şüphesiyle ifadeye götürüldü.
Batista, 5 gün boyunca gözaltında tutulacak, gerekli görülmesi halinde gözaltı süresi 5 gün daha uzatılacak.
30 yıl hapis cezası almıştı
Daha önce kamu ihalelerinde çıkar sağlamak için Rio de Janeiro eski valisi Sergio Cabral'a 16,5 milyon dolar rüşvet vermekten suçlu bulunan Batista, geçen yıl da "yolsuzluk" ve "kara para aklama" suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Batista'nın avukatları kararı temyize götürmüştü.
Eike Batista, bir zamanlar ülkenin en zengin adamı ve dünyanın en zengin 10 milyarderinden biriydi.
Eike Batista, Brezilya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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