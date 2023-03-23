Brezilyalı modelin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kamerasında

İstanbul'da modellik yapan Brezilyalı Diogo da Silva Joaquim'in silahla yaralanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde 15 Mart Çarşamba günü çalıştığı iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Diogo da Silva Joaquim, bacağından ve kolundan silahla yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Brezilyalı model, taburcu edilmesinin ardından polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay sırasında başında kask bulunan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Diogo da Silva Joaquim'in sokağın başına geldiğinde zanlının ateş etmesiyle bacağından vurulması ve sekerek oradan kaçmaya çalışması yer aldı.