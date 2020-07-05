Brezilyalı teknik direktör Vanderlei Luxemburgo, koronavirüse yakalandı

Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro , Santos, Gremio, Fluminense , İspanya 'da Real Madrid gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.

Hastalığın asemptomatik seyrettiğini ifade eden Luxemburgo, evinde karantinaya girdiğini belirtti.

Brezilya ekibi Palmeiras 'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

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