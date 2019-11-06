Son Dakika Haberleri: Brezilyalı ünlü manken Vanessa Vailatti, Galatasaray'a başarılar diledi!
Son Dakika Spor Brezilyalı ünlü manken Vanessa Vailatti, Galatasaray'a başarılar diledi!

Brezilyalı ünlü manken Vanessa Vailatti, Galatasaray'a başarılar diledi!

6 saat önce

Galatasaray'a Real Madrid maçı öncesi sürpriz destek...Brezilyalı model Vanessa Vailatti, Instagram hesabı (@vanessinhavailatti) üzerinden Galatasaray'a, Real Madrid maçı öncesi başarılar diledi.

Brezilyalı ünlü manken Vanessa Vailatti, Galatasaray'a başarılar diledi!, System.String[]

Galatasaray'a Real Madrid maçı öncesi sürpriz destek...


Brezilyalı model Vanessa Vailatti, Instagram hesabı (@vanessinhavailatti) üzerinden Galatasaray'a, Real Madrid maçı öncesi başarılar diledi.


Vailatti, Instagram hesabından Sarı Kırmızı kalp koydu ve 'Başarılar Cim Bom' yazdı.


İşte o paylaşım...



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Galatasaray, Real Madrid, Instagram, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:45 
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