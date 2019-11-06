Brezilyalı ünlü manken Vanessa Vailatti, Galatasaray'a başarılar diledi!

Galatasaray'a Real Madrid maçı öncesi sürpriz destek...
Brezilyalı model Vanessa Vailatti, Instagram hesabı (@vanessinhavailatti) üzerinden Galatasaray'a, Real Madrid maçı öncesi başarılar diledi.
Vailatti, Instagram hesabından Sarı Kırmızı kalp koydu ve 'Başarılar Cim Bom' yazdı.
İşte o paylaşım...
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