Brezilyalı yetkililer CoronaVac aşısının etkili olduğunu açıkladı - Son Dakika

Brezilyalı yetkililer CoronaVac aşısının etkili olduğunu açıkladı

24.12.2020 01:45
Brezilyalı yetkililer CoronaVac aşısının etkili olduğunu açıkladı, System.String[]

BUENOS Brezilyalı yetkililer, klinik deneyleri hafta başında tamamlanan Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının etkili olduğunu ancak Çinli şirketin 3.

BUENOS Brezilyalı yetkililer, klinik deneyleri hafta başında tamamlanan Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının etkili olduğunu ancak Çinli şirketin 3. faz deney sonuçlarını, aşının denendiği diğer ülkelerle eş zamanlı açıklamak için ek süre istediğini duyurdu.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Sinovac'ın Brezilya'da Kovid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için işbirliği yaptığı Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas ve Sao Paulo Eyaleti Sağlık Sekreteri Jean Gorinchteyn pazartesi günü 3. faz son deneyleri tamamlanan CoronaVac aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Butantan Enstitüsü Direktörü Covas, CoronaVac'ın, ülkede acil kullanımına izin verecek etkinlik eşiğine ulaştığını ve bugün açıklanması gereken 3. faz son deneylerin sonuçlarının, Sinovac şirketinin diğer ülkelerde de denediği aşının sonuçlarını eş zamanlı açıklaması gerektiği için 15 gün ek süre istediğini söyledi.

Covas, deney sonuçlarının açıklanmasındaki gecikmenin Sinovac ile imzalanan anlaşma gereği olduğunun altını çizerek, "Sinovac ile yaptığımız anlaşma gereği, bu sonuçların eş zamanlı açıklanmasını gerektiriyor." dedi.

"Aşılama programımıza 25 Ocak'ta başlayacağız"

Sao Paulo Sağlık Sekreteri Gorinchteyn de CoronaVac'ın etkinlik oranının, Dünya Sağlık Örgütünün bir aşı adayının bağışıklık kazandırabilmesi için alt sınır olarak değerlendirdiği yüzde 50 eşiğini geçtiğini ve bunun "kutlanması gereken bir şey" olduğunu aktardı.

CoronaVac'ın Butantan Enstitüsü tarafından ölçülen etkinlik oranının, diğer ülkelerden farklı sonuç gösterdiğini açıklayan Gorinchteyn bu uyuşmazlık nedeniyle 3. faz deney sonuçlarının açıklanmadığını belirtti.

Gorinchteyn, ellerindeki verilerle aşının Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) tarafından onaylanabileceğine dikkati çekerek ticari anlaşmaların bir parçası olan prosedürlere uyacaklarını ve sonuçların eş zamanlı duyurulacağını sözlerine ekledi.

Aşılama planının olduğu gibi devam ettiğini söyleyen Gorinchteyn, "Aşı burada, Butantan Enstitüsü fabrikasında üretiliyor ve Sao Paulo eyaleti için aşılama programımıza 25 Ocak'ta başlayacağız." diye konuştu.

CoronaVac'ın Anvisa tarafından kullanımı onaylanması için 3. faz son deney sonuçlarının 15 Aralık'ta açıklanması öngörülmüş ancak bu tarih 23 Aralık'a ertelenmişti.

Aşı adayının Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Sao Paulo eyaletine bağlı ülkede biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz sonlarında başlamıştı. Ülkede 13 bin gönüllü üzerinde denenen aşı adayının deneyleri, beklenmedik bir yan etki nedeniyle 10 Kasım'da durdurulmuş ve 12 Kasım'da yeniden başlatılmıştı. Sao Paulo eyaleti, başarılı olması durumunda 46 milyon dozluk aşı almanın yanı sıra Çinli ilaç şirketiyle aşının üretimi için gerekli teknolojinin Butantan Enstitüsüne aktarılması üzerine anlaşmıştı.

CoronaVac'ın klinik deneyleri Brezilya'nın yanı sıra Türkiye ve Endonezya'da da yapılıyor.

Kovid-19 kaynaklı 188 binden fazla ölüm ve 7 milyon 300 binden fazla vaka sayısıyla Brezilya, dünyada salgından en çok etkilenen 3. ülke konumunda bulunuyor.

Sao Paulo, Brezilya, Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilyalı yetkililer CoronaVac aşısının etkili olduğunu açıkladı - Son Dakika


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