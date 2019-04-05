Son Dakika Haberleri: Brezilyalı Yıldız Futbolcu Neymar, Netanyahu'nun Davetini Kabul Etti

Brezilyalı Yıldız Futbolcu Neymar, Netanyahu'nun Davetini Kabul Etti

1 saat önce

- Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Netanyahu'nun davetini kabul ettiTEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ve profesyonel sörfçü Gabriel Medina'yı İsrail'e davet etti.

- Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Netanyahu'nun davetini kabul etti

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ve profesyonel sörfçü Gabriel Medina'yı İsrail'e davet etti. Netanyahu'nun davetini kabul eden Neymar ve Medina video çekerek İsrail'e geleceklerini açıkladı.
Geçtiğimiz pazar günü İsrail'i ziyaret eden Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından Neymar ve Medina'yı İsrail'e davet eden bir video yayınladı. Videoda Netanyahu ve Bolsonaro, Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar ve profesyonel sörfçü Gabriel Medina'yı İsrail'e davet etti. Daha sonra Netanyahu'nun davetine yanıt veren Brezilyalı yıldız, "Merhaba Bolsonaro ve Bibi (Netanyahu) davetiniz için teşekkür ediyorum, İsrail ben geliyorum" ifadelerini kullandı. Neymar'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Medina da İsrail'i ziyaret edeceğini söyledi.
Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, İsrail'de bulunduğu süre içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, bazı ikili anlaşmalar imzalamış ve Kudüs'te "diplomatik ofis" açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:05 Kaynak: İHA

İsrail, Neymar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeli Futbolculardan Kampanyaya Dev Destek: Maaşlarının %10'unu Verecekler Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Ahmet Dursun: Burak Yılmaz'ı Beğenmiyorum 3 Bin Adet Madeni Parayla Bankaya Geldiler! 59 Doları 5 Saatte Saydılar AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 03:11:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilyalı Yıldız Futbolcu Neymar, Netanyahu'nun Davetini Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]