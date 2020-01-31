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Brian Rice'tan cesur açıklama! "Bahis hastalığına yakalanmış durumdayım..."
6 saat önce
Bu bir ilandırİskoçya Premiership ekiplerinden Hamilton'ın teknik patronluğunu yapan Brian Rice, "cesur" bir şekilde "bahis bağımlısı" olduğunu itiraf etti ve federasyonun karşısında ifade verdi.
Bu bir ilandır
İskoçya Premiership ekiplerinden Hamilton'ın teknik patronluğunu yapan Brian Rice, "cesur" bir şekilde "bahis bağımlısı" olduğunu itiraf etti ve federasyonun karşısında ifade verdi.
"50 AYDIR OYNUYORUM, BIRAKMAM İÇİN YARDIM EDİN..."
Brian Rice, federasyona verdiği ifadede 2015 Temmuz ile 2019 Ekim arasında çok yüklü miktarlarda bahis oynadığını itiraf etti ve bırakması için kendisine yardım edilmesini rica etti.
Bu hafta sonu da ligin formda ve lider ekibi Celtic ile evlerinde oynayacaklar.
Celtic'in genç starı Odsonne Edouard'ı izleyelim...
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:02
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