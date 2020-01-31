Brian Rice'tan cesur açıklama! "Bahis hastalığına yakalanmış durumdayım..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Brian Rice'tan cesur açıklama! 'Bahis hastalığına yakalanmış durumdayım...' - Son Dakika Spor

Brian Rice'tan cesur açıklama! "Bahis hastalığına yakalanmış durumdayım..."

6 saat önce

Bu bir ilandırİskoçya Premiership ekiplerinden Hamilton'ın teknik patronluğunu yapan Brian Rice, "cesur" bir şekilde "bahis bağımlısı" olduğunu itiraf etti ve federasyonun karşısında ifade verdi.

Brian Rice'tan cesur açıklama!

Bu bir ilandır


İskoçya Premiership ekiplerinden Hamilton'ın teknik patronluğunu yapan Brian Rice, "cesur" bir şekilde "bahis bağımlısı" olduğunu itiraf etti ve federasyonun karşısında ifade verdi.


"50 AYDIR OYNUYORUM, BIRAKMAM İÇİN YARDIM EDİN..."


Brian Rice, federasyona verdiği ifadede 2015 Temmuz ile 2019 Ekim arasında çok yüklü miktarlarda bahis oynadığını itiraf etti ve bırakması için kendisine yardım edilmesini rica etti.


Bu hafta sonu da ligin formda ve lider ekibi Celtic ile evlerinde oynayacaklar.


Celtic'in genç starı Odsonne Edouard'ı izleyelim...


Celtic, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:02 
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