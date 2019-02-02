Son Dakika Haberleri: Briç: Altay Ünal Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası

Briç: Altay Ünal Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası

1 saat önce

Briçte Altay Ünal adına düzenlenen Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.

Briç: Altay Ünal Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası, System.String[]
Briçte Altay Ünal adına düzenlenen Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.

İzmir Kültürpark'ta düzenlenen şampiyonada 186 takım mücadele ediyor. 2019 yılı dörtlü takım şampiyonunun belirleneceği organizasyonda, 16 grupta ilk 4 sırayı alan takımlar 64 takımlı nakavt turlarına başlayacak.

Şampiyona, 9 Şubat Cumartesi günkü final maçıyla tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20 Kaynak: AA

Spor
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