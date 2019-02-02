Briç: Altay Ünal Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası
1 saat önce
Briçte Altay Ünal adına düzenlenen Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.
Briçte Altay
Ünal adına düzenlenen Türkiye
Kış Açık Takımlar Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı. İzmir Kültürpark
'ta düzenlenen şampiyonada 186 takım mücadele ediyor. 2019 yılı dörtlü takım şampiyonunun belirleneceği organizasyonda, 16 grupta ilk 4 sırayı alan takımlar 64 takımlı nakavt turlarına başlayacak.
Şampiyona, 9 Şubat Cumartesi günkü final maçıyla tamamlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20 Kaynak: AA
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