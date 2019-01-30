Son Dakika Haberleri: Briç: Türkiye Takım Şampiyonası

Briç: Türkiye Takım Şampiyonası

1 saat önce

Briçte Türkiye Takım Şampiyonası 2 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

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Briçte Türkiye Takım Şampiyonası 2 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

Briç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenecek şampiyonada 190 takımda bin 200 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

2019 yılı dörtlü takım şampiyonunun belirleneceği organizasyonda gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar 64 takımlı nakavt turlarına başlayacak.

Şampiyona 9 Şubat Cumartesi günü oynanacak final maçıyla son bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:43 Kaynak: AA

İzmir, Türkiye, Spor
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