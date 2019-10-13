Briçciler Akçakoca'da festivalde buluştu

Bu yıl 13.'ncüsü düzenlenen Palamut Briç Festivali Akçakoca'da başladı.



Türkiye Briç Federasyonu ve Akçakoca Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Palamut Briç Festivali başladı. Akçakoca Belediyesi Konferans salonunda başlayan turnuva 8 kategoride düzenlendi. Türkiye'nin birçok ilinden 400 briç sporcusu festivale katıldı. Briç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İlknur Meriç Akyol, turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve tamamı lisanslı olan sporcuların katıldığını söyledi.



Akçakoca Belediyesi'nin organizasyona sponsor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyol;,"Turnuva açılışında çok yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Akçakoca Belediyesi'ne bu festival için sponsor olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Kalabalık organizasyon nedeniyle oldukça mutluyuz" dedi. - DÜZCE