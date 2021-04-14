Brice Dja Djedje'den taraftarların gönlünü fetheden hareket

Menemenspor'la 2-2 berabere kalan Samsunspor'da Dja Djedje'nin sakatlanan rakip takım futbolcusunun saha dışına taşınmasına yardım etmesi büyük alkış aldı. Sosyal medyada tecrübeli futbolcu için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Brice Dja Djedje'in sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Menemensporlu Rıdvan Koçak'ın kenara taşınmasına yardımcı olması futbolseverlerin takdirini kazandı. Sahada basmadık yer bırakmayan Djedje'nin oyunun soğumaması ve zamanın geçmemesi için Rıdvan Koçak'ın kenara taşınmasına yardımcı olması, futbolseverleri mest etti. Fildişili futbolcu hakkında övgü dolu paylaşımlar yapıldı.