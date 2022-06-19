Brıcs İş Forumu'nda, Çin'in Büyüme Beklentilerine Duyulan Güven Vurgulanacak - Son Dakika
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Brıcs İş Forumu'nda, Çin'in Büyüme Beklentilerine Duyulan Güven Vurgulanacak

19.06.2022 16:02
Brıcs İş Forumu'nda, Çin'in Büyüme Beklentilerine Duyulan Güven Vurgulanacak

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang Cuma günü yaptığı açıklamada, yaklaşan BRICS İş Forumu'nun, uluslararası iş dünyasının Çin'in ekonomik büyüme beklentilerine duyduğu güçlü güveni ve ülkeyle işbirliğini daha...

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang Cuma günü yaptığı açıklamada, yaklaşan BRICS İş Forumu'nun, uluslararası iş dünyasının Çin'in ekonomik büyüme beklentilerine duyduğu güçlü güveni ve ülkeyle işbirliğini daha da güçlendirme arzusunu vurgulayacağını belirtti. Zhang düzenlenen basın toplantısında, foruma BRICS ülkelerinin yanı sıra Kazakistan, Arjantin, Tayland ve Endonezya da dahil olmak üzere 13 ülkeden aktif katılım olacağını belirtti.

Zhang, katılımcı firmaların çoğunun, enerji, finans ve üretim gibi geleneksel sanayilerin yanı sıra internet, büyük veri, e-ticaret ve yeni enerji gibi gelişmekte olan sanayileri kapsayan Fortune 500'deki 40 şirket de dahil olmak üzere, dünyaca ünlü şirketler ve BRICS ülkelerinin önemli işletmeleri olduğunu vurguladı. Zhang, küresel ekonominin yüzde 23'ünü, ticari malların yüzde 18'ini ve dış yatırımın yüzde 25'ini oluşturan, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkelerinin, dünya ekonomisinde göz ardı edilemeyecek önemli bir güç oluşturduğunu söyledi. CCPIT'ye göre, BRICS ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin canlılık ve çekiciliğini tam olarak ortaya koyacak forum, 14. BRICS Zirvesi sırasında, 22 Haziran'da Beijing'de hem çevrimiçi hem de yüz yüze katılımla gerçekleşecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brıcs İş Forumu'nda, Çin'in Büyüme Beklentilerine Duyulan Güven Vurgulanacak - Son Dakika

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