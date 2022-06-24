Brıcs İş Topluluğu, Küresel Ekonomik Toparlanma İçin Yeni Bir İnisiyatif Oluşturulduğunu Duyurdu - Son Dakika
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Brıcs İş Topluluğu, Küresel Ekonomik Toparlanma İçin Yeni Bir İnisiyatif Oluşturulduğunu Duyurdu

24.06.2022 17:04
Brıcs İş Topluluğu, Küresel Ekonomik Toparlanma İçin Yeni Bir İnisiyatif Oluşturulduğunu Duyurdu

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- BRICS İş Forumu sırasında yapılan bir açıklamayla, BRICS İş Topluluğu Beijing İnisiyatifi'nin oluşturulduğu duyuruldu.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- BRICS İş Forumu sırasında yapılan bir açıklamayla, BRICS İş Topluluğu Beijing İnisiyatifi'nin oluşturulduğu duyuruldu. İnisiyatif, işbirliğini güçlendirmeyi ve küresel ekonominin toparlanmasını desteklemeyi hedefliyor.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu benzeri görülmemiş bir şok ve zorluk, değişen bir uluslararası manzara ve yönetişimin yanı sıra ekonomik toparlanmadaki belirsizliklerle karşı karşıya kalan uluslararası toplumun, pandemi ile mücadele etmede, ekonomik toparlanmayı desteklemede ve barış ve istikrarı sürdürmede BRICS'e güvendiği kaydedildi. "Kapsamlı, yakın, pratik ve kapsayıcı bir işbirliğini destekliyoruz ve bu amaçla iş dünyasının güçlü yanlarına aktif olarak katkıda bulunmaya hazırız" ifadelerini kullanan inisiyatif, yükselen ekonomileri ve gelişmekte olan ülkeleri "küresel ekonomik toparlanmayı sağlamada önemli güçler" olarak nitelendirdi.

İnisiyatif, sağlıkta işbirliği konusunda, aşı araştırmalarının güçlendirilmesi ve geleneksel tıp hakkında bilgi paylaşımının teşvik edilmesi de dahil olmak üzere çeşitli önlemler yoluyla Kovid-19'un getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için dayanışma çağrısında bulundu. İnisiyatif, açık, şeffaf, adil, kapsayıcı, ayrımcı olmayan ve kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sistemine destek verdiğini belirtti. İnisiyatif, BRICS ülkelerini, ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasında işbirliğini artırmaya, iş ortamı şeffaflığını güçlendirmenin yanı sıra e-ticaret, fikri mülkiyet hakları, hizmet ticareti, mikro, küçük ve orta ölçekli firmalar ve ekonomik ve teknik işbirliği alanlarındaki karşılıklı paylaşımları derinleştirmeye çağırdı.

Ayrıca küresel sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye ve yeşil dönüşümü hızlandırmaya, dijital ekonomiyi benimsemeye ve endüstriyel ve tedarik zincirlerinin direncini artırmaya da çağırdı. BRICS İş Forumu 2022, Çarşamba günü hem çevrimiçi hem de yüz yüze olarak Beijing'de gerçekleşti. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS ülkelerinin iş dünyası temsilcileri, "BRICS İş Ortaklığını Derinleştirmek ve Küresel Kalkınma için Daha İyi Bir Gelecek Yaratmak" temasıyla BRICS işbirliğini teşvik etme konusunda kapsamlı ve derinlemesine fikir alışverişinde bulundular.

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Kaynak: Xinhua

Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brıcs İş Topluluğu, Küresel Ekonomik Toparlanma İçin Yeni Bir İnisiyatif Oluşturulduğunu Duyurdu - Son Dakika

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